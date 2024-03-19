وزارة التعليم: أسئلة امتحانات الترم 2 فيما درسه الطلاب خلال الفصل الدراسى

كتب محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ستكون فيما درسه الطالب من منهج الترم الثانى، منذ انطلاق الترم الثاني 10 فبراير الماضى وحتى توقف الدراسة ودخول الامتحانات فى مايو المقبل، مشددة على أن الهدف من تقييم الطلاب هو قياس نواتج التعلم المرتبطة بالموضوعات والمنهج الدراسى، لافتة إلى أن الأسئلة تشمل جزئيات المنهج الدراسى للفصل الدراسي بأكمله وخاصة الأجزاء التى يتم تقييم الطلاب فيها باختبارات الشهور .

الجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شادى زلطة، أكد أنه لم يتم اجراء أي تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والذي تم إعلانه يوم ٤ مارس الجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرر بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية يوم 4 مايو ٢٠٢٤ وحتى 23 مايو ٢٠٢٤، كما قرر بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى يوم 6 يونيو المقبل.