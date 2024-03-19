نوة الشمس الكبرى.. أمطار على مدن المحافظة وانخفاض فى درجات الحرارة

دمياط - هيثم مراد

تشهد محافظة دمياط تغير في حالة الطقس، ويسود طقس شتوى على مدن المحافظة يصحبه انخفاض في درجات الحرارة وتساقط أمطار كثيفة ببعض مدن المحافظة مع ارتفاع سرعة الرياح.

وفي سياق أعلنت محافظة دمياط تطبيق حالة الطوارئ القصوي لاستقبال نوة الشمس الكبري، وشملت خطة محافظة دمياط تكثيف حملات تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار، كما قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط بنشر معداتها بشوارع المحافظة للتعامل الفوري مع تراكمات مياه الأمطار، فضلا عن انتشار الحملات المرورية لضبط حركة السير بشوارع المحافظة لتحقيق السيولة المرورية.

على جانب آخر استمر العمل داخل بوغاز مدينة عزبة البرج بصورة طبيعية، غير أنه يتم متابعة تأثير نوة الشمس الكبري على حركة رحلات الصيد خلال الساعات المقبلة.

ومن جانبها عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، غرفة عمليات داخل ديوان عام المحافظة لمتابعة الأمر، كنا شددت على ضرورة التنسيق بين رؤساء المجالس المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لرفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع المحافظة بصورة فورية.