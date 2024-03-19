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مصدر: إجراء "منظار رئة" للاعب أحمد رفعت لمعرفة مدى الاستجابة للعلاج

الثلاثاء، 19 مارس 2024 02:15 ص
مصدر: إجراء "منظار رئة" للاعب أحمد رفعت لمعرفة مدى الاستجابة للعلاج اللاعب أحمد رفعت
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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ققالت مصادر مطلعة، إن الفريق الطبي المعالج للاعب أحمد رفعت  لاعب نادي فيوتشر والمنتخب الوطني بأحد المستشفيات الخاصة، بمحافظة الإسكندرية قرر إجراء منظار على الرئة لمعرفة مدى استجابته للعلاج وتشخيص الحالة بعد مرور 8 أيام من بدء مرحلة العلاج، وتحديد الخطوات المقبلة للتعامل مع حالته.

وأضاف المصدر لليوم السابع: "الفريق الطبي المعالج يتوقع تحسن نتائج الحالة العامة للاعب وكفاءة الرئة بصفة خاصة، رغم أنه لا يزال على جهاز الغسيل الكلوي، غير أن هناك تحسنا ملحوظا في وظائف الكبد، ومع ذلك من الأفضل استمرار اللاعب فى حالة النوم، وعلى أجهزة التنفس حتى لا يقاوم الأجهزة ويقاوم العلاجات".

كان مصدر طبي ققال  فى تصريحات سابقة لـ "اليوم السابع"، إن هناك تحسنا ملحوظا فى حالة أحمد رفعت، وتم إجراء عدة فحوصات طبية للاطمئنان على سلامة جميع الأجهزة بعد فترة توقف القلب التي استغرقت قرابة الساعة ونصف، وتم الاطمئنان عليها باستثناء بعد الالتهابات فى الرئة التي نتجت عن طول فترة عملية الإنعاش القلبي الرئوي، وهذا سبب استمرار رفعت على أجهزة التنفس الصناعي بالعناية المركزة لتنظيم عملية التنفس.

 

 







أخبار الإسكندرية

اللاعب أحمد رفعت

حالة اللاعب أحمد رفعت

نادي فيوتشر

أخبار اليوم




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