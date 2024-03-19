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مسلسل الكبير أوى الحلقة 9.. ما هو عمى الألوان؟

الثلاثاء، 19 مارس 2024 06:40 م
مسلسل الكبير أوى الحلقة 9.. ما هو عمى الألوان؟ الكبير اوى
عبد الرحمن حبيب

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شهدت الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوى الذى يعرض على قناة اون بالتزامن مع عرضه عبر منصة watch it تعرض حزلقوم "احمد مكي" لعمى الألوان أثناء السطو على البنك فما هوعمى الألوان؟


عمى الألوان الذى ظهر ضمن أحداث مسلسل الكبير أوى هو انخفاض في القدرة على رؤية اللون أو اختلافات اللون بشكل تصبح فيه بعض المهام البسيطة مثل اختيار الفاكهة الناضجة، أو اختيار الملابس، أو قراءة إشارات المرور، مهماتٍ صعبةً وقد يجعل عمى الألوان بعض الأنشطة التعليمية أكثر صعوبة. ومع ذلك، تُعد المشاكل الناتجة عنه بسيطة نوعًا ما، ويجد معظم الناس التكيف معه أمرًا ممكنًا. قد يكون لدى الأشخاص الذين يعانون عمى الألوان الكلي (الأكروماتوبسيا) نقص في حدة البصر ويكونون غير مرتاحين عند وجودهم في البيئات الساطعة.

السبب الأكثر شيوعًا لعمى الألوان هو مشكلة وراثية في تطور واحدة أو أكثر من المجموعات الثلاث للخلايا المخروطية المستشعرة للون ضمن العين. يُعد الذكور أكثر عرضة للإصابة بعمى الألوان من الإناث، بسبب أن الجينات المسؤولة عن أكثر أشكاله شيوعًا موجودة على الكروموسوم إكس.

لا يوجد علاج شافٍ لعمى الألوان حتى الآن وقد يسمح التشخيص لمعلّم الشخص بتغيير طريقة تدريسه من أجل التعامل مع القدرة المنخفضة على التعرف على الألوان بينما تساعد العدسات الخاصة الأشخاص المصابين بعمى اللونين الأحمر والأخضر عندما يكونون في بيئات مشرقة.

وتقل القدرة على رؤية الألوان في الشيخوخة أيضًا وقد تجعل الإصابة بعمى الألوان الأشخاص غير مؤهلين من أجل شَغل وظائف معينة في بلدان معينة.

 







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