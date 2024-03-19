محافظ الفيوم يتفقد أعمال رصف طريق أبشواى أبوكساه السياحى

الفيوم - رباب الجالى

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، أعمال رصف طريق أبشواي / أبوكساه السياحي، بطول ٢.٥ كم، بتكلفة ٨ مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والأستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواي، والأستاذ سالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال التفقد، أشار محافظ الفيوم، إلى أنه يجرى تنفيذ خطة شاملة للارتقاء بالطرق بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بجانب أعمال تركيب الانترلوك، فضلا عن تطوير وتجميل الميادين.

وأكد محافظ الفيوم، على الإلتزام بالجداول الزمنية المقررة خلال تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية على ارض المحافظة، ومنها مشروعات الرصف، مشددا على تنفيذها طبقا للمعايير الفنية والمقاييس الهندسية اللازمة، لرفع كفاءة البنية الأساسية لها.