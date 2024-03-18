محافظ الفيوم يضع حجر أساس مجمع للنباتات الطبية والعطرية بأبشواي غدا

الفيوم - رباب الجالى

يضع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم ، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، فعاليات حجر أساس مجمع صناعي للنباتات الطبية والعطرية، بقرية السنجأ بمركز أبشواي، وافتتاح وحدة العناية المركزة للأطفال، ووحدة الغسيل الكلوي لمرضي فيروس B بمستشفى أبشواي المركزي، غدا الثلاثاء.

يأتي ذلك، ضمن برنامج احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وافتتاح عدد من المشروعات في مراكز المحافظة.

كما يفتتح "الأنصاري"، مسجد نداء الإسلام بمدينة الفيوم الجديدة، مساء غد الثلاثاء ويؤدي صلاة العشاء والتراويح بالمسجد.