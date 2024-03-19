محافظ الدقهلية جهود لإنهاء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقري

الدقهلية شريف الديب

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، المهندس ممدوح عبد الحليم حسين رئيس إقليم الدلتا للهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة مني عبد الرحمن مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالهيئة، والمهندس مصطفي أحمد البخ مسئول نظم المعلومات بالهيئة، وحضر اللقاء المهندسة مها صبري مدير عام إدارة التخطيط العمراني، والمهندسة مني فتحي وكيل المكتب الفني بالمحافظة، والمهندسة علياء عبد الباسط بإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

واستعرض "مختار" خلال اللقاء مشروع الحصر والتدقيق والاستدلال عن التجمعات العمرانية لمحافظة الدقهلية، كما تناول اللقاء مناقشة برنامج العمل بشأن تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية بنطاق المحافظة.



وأكد "مختار" علي أن هناك جهود مستمرة لإنهاء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن وقري المحافظة بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، مشيرًا إلى أهمية التنسيق الكامل من خلال ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة ورؤساء الواحدات المحلية وجميع الإدارات المختصة برئاسة هذه المراكز للعمل علي تذليل العقبات وتوفير كل التيسيرات والبيانات والمعلومات الأساسية لتنفيذ هذا الهام بنطاق محافظة الدقهلية المشروع لتلبية احتياجات المواطنين.



وأشار "مختار" إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية.

هذا وقد تم خلال اللقاء استعراض جهود الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن الاحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية بالدقهلية، حيث أوضح ممثلي الهيئة أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع إنتاج خرائط الاستدلال عن التجمعات العمرانية بنطاق المحافظة للمساهمة في إخراج الأحوزة العمرانية لهذه التوابع من خلال نماذج يتم اعتمادها، مشيرا إلي أنه تم الاستدلال علي كامل التجمعات العمرانية، كما تم خلال اللقاء متابعة المنصة المختصه بالمتابعة الدقيقة للمخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية بالتعاون مع الادارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، وتقرر خلال الاجتماع متابعة أعمال مجموعات العمل التي تم تشكيلها سابقا للشراكة بين الهيئة والمحافظة لتنفيذ المشروع تحقيقا لمطالب واحتياجات المواطنين بالقري والتوابع المستهدفة.

وفي ذات السياق، اصطحب "مختار" وفد الهيئة للاطلاع علي نموذج التصميم المعماري والعمراني المستدام لتطبيق منهجية الحوكمة الذكية والتنمية الحضرية المستدامه بمدينة اجا لتنميتها عمرانيا وبيئيا واقتصادياً والذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع الكلية الفنية العسكرية.

وأوضح "مختار" لوفد الهيئة أن الهدف من المشروع هو تطبيق تصميمات إسكان مستدام بمفاهيم مدن الجيل الخامس الجديدة في مدينة أجا كأول مدينة علي مستوي الجمهورية.