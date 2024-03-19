ما الفوائد الصحية للعب الأطفال في الهواء الطلق؟

كتبت فاطمة ياسر

قضاء الأطفال بعض الوقت في الخارج، واللعب في الهواء الطلق، يعد من الأشياء المفيدة لصحتهم العامة، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع healthshots سنتعرف علي أبرز فوائد للعب الأطفال فى الهواء الطلق.

اللعب في الهواء الطلق مفيد للأطفال، لأنه يحسن صحتهم الجسدية والعقلية، فهو يساعد على تعزيز مناعتهم والحفاظ على وزن صحي وتحسين نوعية النوم، و عليهم قضاء المزيد من الوقت في الطبيعة بدلاً من الجلوس أمام الشاشات

كشفت دراسة نشرت فى مجلة تمريض الأطفال وجود علاقة بين اللعب في الهواء الطلق وتحسين الصحة العقلية والنمو المعرفي والصحة العامة للأطفال.