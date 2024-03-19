كتائب القسام تستهدف 7 آليات للاحتلال الإسرائيلي ومجموعة جنود بمجمع الشفاء

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، استهداف 7 آليات للاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من الجنود في محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

وقالت الكتائب، في بيان صحفي، إنها استهدفت 5 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" في محيط مجمع الشفاء.

وأكدت استهداف آليتين آخريين بقذيفتي "الياسين 105" واستهداف مجموعة من جنود الاحتلال بقذيفة "تي بي جي" وأوقعتهم بين قتيل وجريح في مُحيط المجمع.

بدورها، أعلنت سرايا القدس أنها قصفت تجمعات جنود غرب نتساريم شمال المحافظة الوسطى بصواريخ من نوع (107).