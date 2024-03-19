فوائد لشرب عصير البرتقال بعد الإفطار.. أبرزها تنظيم حركة المعدة

كتبت مروة محمود الياس

عصير البرتقال أحد أهم الخيارات الصحية التي يمكنك الإعتماد عليها خلال شهر رمضان الفضيل، ليس هناك فرق بين تناوله بعد الإفطار مباشرة أو قبل تناول الافطار، ولكن فوائده عديدة ومفيدة للجسم والصحة وخاصة الأمعاء خلال الشهر الفضيل

وفقا لتقرير نشر في موقع yogaacadmy فإن عصير البرتقال يساعد على تنقية الجسم من السموم ويحد من الإصابة بالمشكلات الصحية نتيجة احتواءه على فيتامين سي، مما يعزز من النشاط والقوة، أما عن أهميته للأمعاء كثيرة ومتعددة فهو يحتوي على مضادات للأكسدة كثيرة تعمل على هضم أمثل للطعام وتحسين لوظائف المعدة خاصة بعد ساعات الصيام

يساعد عصير البرتقال على امتصاص الأطعمة التي تحتوي على الحديد مثل العدس واللحوم وغيرها لاحتوائه على نسبة كبيرة من فيتامين ج مما يساعد المرضى بفقر الدم والأنيميا بشكل كبير

يعزز أيضا هذا العصير المميز حركة الأمعاء بعد ساعات من الصيام فهو يساعد على تنظيم حركة المعدة ويقي من التهابات المعدة والقرح، لأنه يعمل على تخفيف حمض المعدة الزائد كما أنه يقلل من فكرة التخمر الطعام كما أنه يساعد على علاج الغازات والانتفاخات والتقلصات التي تصيب أغلبنا بعد تناول الافطار

مهدئ جيد ومساعد على تعزيز الصحة وزيادة دفاعات الجسم ضد المرض، فهو يعطيك القوه والنشاط والاستيقاظ ويجنبك الخمول المتوقع بعد تناول افطارك، ينصح بتناول كوب منه أثناء أو بعده تناول الطعام دون إضافة السكريات للاستفاده القصوى من فوائده، وكذلك للحصول على حالة من النشاط والحيوية والتركيز بعد الانتهاء من افطارك



