طقس دافى وسماء صافية وشمس ساطعة بالمنيا بعد ليلة من التقلبات الجوية

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا عن حالة الطقس بمحافظة المنيا، والتى شهدت امس طقس متقلب ونشاط للرياح، وانخفاض فى درجات الحرارة بشكل كبير، الى جانب الظهور المتقطع للشمس، بسبب ظهور الغيوم البيضاء فى مناطق متفرقه من السماء، كذلك سقوط امطار خفيفة فى بعض المناطق، وظهور قوس قزح فى السماء

لكن اليوم تشهد المحافظة طقسا دافئا وسماء صافية وشمس ساطعة منذ الساعات الاولى من النهار، وارتفاع فى درجات الحرارة.

كانت المحافظة أعلنت عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة أية أزمات خاصة بالطقس ا وسيول وقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول (طبيعية / صناعية)والعمل على تطهير مجرى مخرات السيول وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي وإيجاد البديل للغير صالحة و تقوية الجسور الضعيفة، بجانب اتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة أي ظروف طارئة تؤدي لحدوث كوارث طبيعية إلى جانب تنفيذ تجارب عملية داخل المدارس لتدريب الطلاب والعاملين داخل المدرسة على التعامل مع أي كارثة طبيعية .