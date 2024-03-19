طقس الإسكندرية.. توقف الأمطار وطقس مائل للبرودة "فيديو"

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء ، توقف الأمطار الغزيرة التي تضرب عروس البحر المتوسط منذ أمس ، مع نشاط لحركة الرياح مع انخفاض في درجات الحرارة ،ويكون مائلا للبرودة ليلا ،وتسجل درجات الحرارة العظمي 19 درجة والصغري 12 درجة .

تتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.



كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 14.

ومن جانبها أعلنت رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع رئيس الشركة ، أنه قد تم رفع حالة الاستعدادت منذ أمس للتعامل مع الأمطار وحتي انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي، استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، للتعامل مع اي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

وأضافت شركة ، أنه تم تمركز سيارات ومعدات الشركة بمختلف المناطق وعمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.



توقف الأمطار مع انخفاض في درجات الحرارة بالإسكندرية



طقس الإسكندرية اليوم انخفاض في درجات الحرارة



طقس الإسكندرية توقف الأمطار مع انخفاض درجات الحرارة



توقف الأمطار ونشاط لحركة الرياح في الإسكندرية



