أمطار ليلية تضرب الإسكندرية وانخفاض الحرارة بالتزامن مع نوة الشمس.. فيديو

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت محافظة الإسكندرية مساء اليوم، هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة، مع انخفاض فى درجات الحرارة، ونشاط لحركة الرياح، تزامنا مع نوة الشمس الكبرى التى تضرب عروس البحر المتوسط.



ومن جانبها، أعلنت رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع رئيس الشركة، أنه قد تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، وحتى انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوى، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، للتعامل مع أى تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.



وأعلنت شركة الصرف الصحى، تمركز سيارات ومعدات الشركة، بمختلف المناطق وعمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.



أمطار غزيرة على الإسكندرية مساء اليوم



أمطار غزيرة مسائية تضرب الإسكندرية بالتزامن مع نوة الشمس الكبري



أمطار غزيرة مسائية علي الإسكندرية اليوم