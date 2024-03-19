سيارة إسعاف محلية الصنع لنقل اللاعبين المصابين فى دورة رمضانية بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

عادة ما تبهرنا دورات كرة القدم وتحديدا الدورات الرمضانية، المقامة في القري ومراكز الشباب، وتخرج لنا هذه الدورات لقطات متنوعة مميزة جدا، من بينها ما يتصدر الترند علي وسائل التواصل الإجتماعي.

وتصدرت دورة رمضانية في عزبة السبع التابعة لقرية المحمودية مركز دكرنس بالدقهلية، وسائل التواصل الإجتماعي خلال الأيام السابقة، حيث تصدر مشهد جائزة رجل المباراة والتي كانت عبارة عن "دكر بط" كل وسائل الإعلام المصرية والعربية والسوشيال ميديا، والتي تعد أغرب جائزة في دورة كرة قدم.

واستكمالا للمشهد اليوم تظهر لقطة مميزة من قرية ميت الخولي مؤمن التابعة لمركز ومدينة منية النصر بالدقهلية، حيث قام شباب أهل القرية المنظمين للدورة الرمضانية، في استكمال المشهد الرائع لديهم حيث تمكنوا من توفير سيارة إسعاف محلية الصنع والتي تم تصنيعها بأيدى أحد أبناء القرية، للتواجد داخل أرض الملعب لإسعاف اللاعبين، اضافه الي تواجد كل التقنيات الحديثة داخل هذه البطولة الرمضانية، بداية من تواجد كاميرات تصوير لدعم تقنية الفار، ومنصة للتحليل وكابينة تعليق، ولوحة تغييرات اللاعبين، فتري في ارض الملعب كاملة من كل التجهيزات التي تتواجد في الملاعب والإستادات الكبري.

ليظهر مشهد الدورات الرمضانية في ملاعب القرى بمحافظة الدقهلية، فى أبهى صورة، تجعله يتصدر الترند خلال شهر رمضان المبارك.



الدورة الرمضانية في قرية ميت الخولي



تقنية الفار



حكم غرفة الفار