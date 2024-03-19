سول تعلن نجاح اختبار التزود بالوقود جوا للنموذج الأولى من طائرات "كيه إف-21"

سول (أ ش أ)

أعلنت وكالة مشتريات الأسلحة الحكومية الكورية الجنوبية أن اختبار التزود بالوقود جوا لطائرة مقاتلة محلية الصنع قيد التطوير انتهى بنجاح، ما يمثل خطوة رئيسية للتحقق من قدرات المقاتلة المتقدمة للعمليات مُوسعة المدى.

وأوضحت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي (DAPA) الكوري الجنوبي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم الثلاثاء، أن طائرة التزويد بالوقود التابعة للقوات الجوية قامت بتزويد النموذج الأولي من طائرة "كيه إف-21" (KF-21) بالوقود فوق المياه قبالة الساحل الجنوبي، بعد أن أقلعت من قاعدة جوية في "ساتشيون" على بعد 296 كيلومترا جنوب شرق سول.

وأشارت الإدارة إلى أنه في أثناء الاختبار، قامت طائرة التزويد بالوقود بتوصيل أنبوب الوقود إلى النموذج الأولي رقم 5 من طائرة "كيه إف-21" لتزويدها بالوقود، مضيفة أن التزويد بالوقود جوا يعد قدرة أساسية للطائرات المقاتلة.



وأطلقت كوريا الجنوبية برنامج تطوير "كيه إف-21" في 2015 بشكل مشترك مع إندونيسيا لتطوير مقاتلة أسرع من الصوت، بغرض استبدال أسطولها القديم من طائرات "إف-4"، و"إف-5".