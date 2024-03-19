سعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 يسجل 24240 جنيها

كتب إسلام سعيد

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 24240 جنيها، في حين شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاعا ملحوظا من 2950 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية إلي 3030 جنيها لعيار 21، وذلك بالتزامن مع عودة الطلب على الذهب خلال تداولات أمس.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3463 جنيها.



عيار 21 يسجل 3030 جنيها.



عيار 18 يسجل 2597 جنيها.



عيار 14 يسجل 2020 جنيها.



الجنيه الذهب 24240 جنيها.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

سجل الذهب أدنى مستوى منذ أسبوع خلال جلسة أمس عند المستوى 2146 دولار للأونصة، وكان قد افتتح جلسة التداول عند المستوى 2156 دولار للأونصة ويأتي تراجع أسعار الذهب اليوم بعد أن أنهى تداولات الأسبوع الماضي منخفضاً بنسبة 1% ليستمر الذهب في الابتعاد التدريجي عن أعلى مستوى تاريخي سجله في 8 مارس الماضي عند 2195 دولار للأونصة.



الأسبوع الماضي أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بقوة في فبراير بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجين أكثر من المتوقع وسط ارتفاع في تكلفة السلع مثل البنزين والمواد الغذائية، الأمر الذي يدل على تماسك التضخم الأمريكي بشكل أكبر من المتوقع.



