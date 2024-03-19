اليوم السابع
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رئيس وزراء العراق يدعم الجهود لوقف إطلاق النار بغزة ومنع اتساع دائرة الصراع

الثلاثاء، 19 مارس 2024 08:53 ص
رئيس وزراء العراق يدعم الجهود لوقف إطلاق النار بغزة ومنع اتساع دائرة الصراع رئيس وزراء العراق محمد شياع السودانى
بغداد (أ ش أ)

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قال رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى إن حالة الاستقرار والأمن المتحققة اليوم فى العراق، وتنامى قدرات القوات الأمنية، تؤكد التقدم فى ملف إنهاء وجود التحالف الدولى، والتحول إلى علاقات ثنائية مع الدول الأعضاء، خاصة فى إطار اندحار فلول داعش الإرهابية.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني، توبياس ليندنر والوفد المرافق له.

وتطرق السوداني، خلال اللقاء وفقا لقناة "السومرية نيوز" الفضائية، إلى "الأوضاع الحالية في قطاع غزة، وسعي العراق لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية للقطاع الواقع تحت العدوان، ودعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار ومنع اتساع دائرة الصراع"، داعياً المجتمع الدولي إلى "تحمل المسؤولية في وقف نهج العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

من جانبه، أعرب توبياس ليندنر وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني، عن "تقديره حجم التطور والنمو الاقتصادي والتحسن الأمني الذي يشهده العراق"، مؤكداً "مضي الحكومة الألمانية في تفعيل خطة العمل المشتركة التي وقعها السوداني مع المستشار الألماني، خلال زيارة سيادته الأخيرة إلى برلين".

وأبدى ليندنر، "تأييد بلاده خطواتِ الحكومة لإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق"، معربا عن "استعداد ألمانيا لتوقيع اتفاق تعاون ثنائي مع العراق في المجالات الأمنية والعسكرية، فضلاً عن تأييده موقف العراق في ضرورة وقف إطلاق النار بشكل دائم في الأراضي الفلسطينية، ومساعدة الشعب الفلسطيني.







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