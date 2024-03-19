حسن علام العقارية تتوسع في "مستقبل سيتي" بعد استحواذها على قطعة أرض جديدة بمساحة ٢٧٩ فدانا لتطويرها بالشراكة مع "ميدار"

- من المقرر توظيف قطعة الأرض الجديدة لتنفيذ ثالث مشروعات حسن علام العقارية في «مستقبل سيتي» التي أصبحت من أبرز الوجهات العقارية الرائدة في مصر

أعلنت مجموعة حسن علام العقارية (HAP) الرائدة في مجال التطوير العقاري بمصر – عن الاستحواذ على قطعة أرض جديدة في «مستقبل سيتي» من شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية المالك والمطور العام لمدينة "مستقبل سيتي"، وذلك في إطار استراتيجية حسن علام العقارية الهادفة للتوسع بأعمالها في شرق القاهرة وترسيخ مكانتها الرائدة باعتبارها من أبرز شركات التطوير العقاري سريعة النمو في السوق المصرية.

ومن المقرر توظيف قطعة الأرض التي تمتد على مساحة ٢٧٩ فداناً في تنفيذ مشروع جديد متعدد الاستخدامات في "مستقبل سيتي" و بإستثمارات تبلغ ٣٥ مليار جنيه.

ويعد المشروع الجديد المخطط إطلاقه نموذجًا عصريًا للمجتمعات العمرانية المتكاملة، حيث سيضم مجموعة كبيرة من النماذج ، تتنوع بين الفيلات المستقلة والشقق السكنية، فضلا عن الوحدات التجارية والإدارية.

وفي هذا السياق؛ أعرب محمد علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام العقارية، عن اعتزازه بالشراكة مع شركة ميدار للمرة الثالثة في «مستقبل سيتي»، والتي تعكس الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها حسن علام العقارية الهادفة إلى تنمية محفظة الأراضي والتوسع بأعمالها في مختلف أنحاء مصر.

وأكد علام أن الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع ميدار انعكس مردودها الإيجابي على «مستقبل سيتي» حيث تحوّلت إلى الوجهة العقارية المفضلة في شرق القاهرة للمطورين والمستثمرين. وأضاف علام أن المشروع المشترك الجديد الذي تنفذه حسن علام العقارية بالتعاون مع ميدار سيحقق طفرة جديدة في المدينة ونتائج واعدة.

وتابع علام قائلا: "نعتزم الاستفادة من الجودة المعهودة لشركة ميدار إلى جانب الخبرات الكبيرة لشركة حسن علام العقارية من أجل تطوير مشروع عقاري استثنائي في السوق المصري يتميز بالابتكار وتقديم أرقى مستويات الحياة السكنية للعملاء وأعلى عائد للمستثمرين."

ومن الجدير بالذكر أن عملية استحواذ حسن علام العقارية على قطعة الأرض الجديدة من شركة ميدارتمثل شهادة على الشراكة الاستراتيجية المثمرة بين "حسن علام العقارية" و"ميدار"، والتي تستند إلى رؤيتهما المشتركة الهادفة إلى النهوض بمستويات التطوير العقاري في «مستقبل سيتي»، وهو ما يعكس سابقة مشروعاتهما المشتركة في المدينة المتمثلة في مشروعات « - HAPTOWN هاب تاون» و« - THE VALLEYSذا فاليز».

فقد نجح مشروع « - HAPTOWNهاب تاون» الممتد على مساحة تتجاوز 140 فدان في بيع 93% من الوحدات المطروحة ، حيث يتضمن المشروع 5 آلاف وحدة متنوعة بين الفيلات والشقق السكنية. كما حقق مشروع« - THE VALLEYSذا فاليز» الممتد على مساحة 110 فدان نجاحًا كبيرا أيضا من حيث المبيعات منذ إطلاقه في نهاية عام 2023.

ومن جانبه، أعرب أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية، عن سعادته البالغة عن سعادته البالغة بتوقيع عقد الشراكة الجديد مع شركة حسن علام العقارية، مؤكدا على أن المشروع الجديد سوف يمثل إنجاز آخر داخل "مستقبل سيتي"، وتكرار قصص النجاح الكبيرة التي حققتها الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين.

وأكد القوصي، على حرص "ميدار" الدائم على التعاقد مع كبري شركات التطوير العقاري في مصر والمنطقة، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية تعكس الرؤية المشتركة لكلٍ من ميدار وحسن علام العقارية، والتي تهدف إلى تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة بأعلى مستويات الجودة والابتكار لإثراء العملاء بتجربة سكنية استثنائية.

وأكد القوصي على توظيف الخبرات القوية التي تحظى بها الشركتين في تطوير المشروع الجديد لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في الإرتقاء بمدينة "مستقبل سيتي" التي تعد واحدة من مدن الجيل الرابع وتحوّلها إلى أفضل وجهة عقارية رائدة في مصر.

وشدد القوصي علي أن ميدار تسعي جاهدة لتطبيق مفهوم المطور العام للمدن العملاقة المتكاملة بشكل مبتكر بما يعزز من قدرات شركائنا من المطورين والمستثمرين ويجعل السوق العقاري المصري أكثر جذباً للمطورين الإقليمين والعالميين وذلك استناداً إلى اختيار المواقع الإستراتيجية والتصميمات الفريدة والاعتماد على أحدث ما توصل إليه العالم في مجال تأسيس البني التحتية للمدن العملاقة.

عن حسن علام العقارية

تعد حسن علام العقارية من أبرز شركات التطوير العقاري في مصر. وقد نجحت الشركة منذ انطلاقة أعمالها عام 1998 في بناء سجل حافل بالمشروعات الفاخرة المنتشرة في أبرز المواقع الاستراتيجية بمصر. وتحظى حسن علام العقارية بثقة وسمعة قوية في السوق المصري باعتبارها شركة عائلية تمتلك تاريخًا عريقًا ممتدًا عبر ثلاثة أجيال مختلفة. وتمتلك الشركة سجلاً حافلاً بالإنجازات في تنفيذ أفضل مشروعات التطوير العقاري المتنوعة بين المشروعات السكنية الفاخرة، وأروع مشروعات الضيافة والمنتجعات الجذابة التي تركز على التنمية المجتمعية وتلبية طموحات وتطلعات العملاء، مستفيدة من خبراتها المتضافرة الممتدة لأكثر من 80 عامًا في مجال التطوير العقاري والتنمية العمرانية. تضم محفظة مشروعات الشركة سلسلة من المشروعات السكنية المتكاملة والتي تلائم احتياجات مختلف العملاء الراغبين في الحصول على تجربة سكنية فريدة في أفضل المواقع الاستراتيجية في مصر.

يشمل سجل إنجازات الشركة حاليًا 23 مشروع متكامل في مختلف أنحاء مصر، فضلاً عن 15 ألف وحدة سكنية ما بين وحدات تم تطويرها بالكامل وأخري في حيز التطوير بالشراكة مع مجموعة من أبرز الكيانات المصرية والعالمية الرائدة في التطوير العقاري. وتنبع القيمة الفائقة للمشروعات التي تنفذها المجموعة، في قدرتها على تحويل المخططات الطموحة إلى حقائق ملموسة تتجسد في باقة من العقارات السكنية الفاخرة فائقة الجودة والقيمة. وإلى جانب إنجازاتها المشهودة على صعيد تطوير العقارات السكنية، انطلقت الشركة في مجال تطوير المشروعات التجارية والإدارية كذلك مشروعات الضيافة والمشروعات متعددة الاستخدامات والمكونات، مع قدرتها العالية على تعظيم القيمة الاستثمارية لمشروعاتها بصفة مستدامة. تنتشر الرقعة الجغرافية لمشروعات الشركة في القاهرة الجديدة، مستقبل سيتى، بالإضافة إلى السادس من أكتوبر، والساحل الشمالي، وسواحل البحر الأحمر في الجونة والعين السخنة.

لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.hassanallamproperties.com

عن شركة ميدار

تأسست شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية عام 2006 وهي أحد أكبر الشركات الرائدة في مجال الاستثمار والتنمية العمرانية في مصر وهي من أوائل الشركات الخاصة التي طبقت مفهوم المطور العام للمدن السكنية المتكاملة والترفيهية الحديثة في مصر وهي المالك والمطور العام لمدينة مستقبل سيتي وعدد من المدن بمنطقة شرق القاهرة ويضم هيكل ملكية الشركة نخبة من أهم و أكبر الكيانات المالية ذات التاريخ المشرف والتي تحظي جميعها بأعلى معايير الثقة لدي المستثمرين هم (بنك مصر – شركة مصر كابيتال - بنك الاستثمار القومي – البنك الأهلي المصري – شركة المقاولون العرب).

تمتلك ميدار رؤية واضحة متكاملة لتطوير صناعة المدن العملاقة تعتمد في تنفيذها على ترسيخ مفاهيم الاستدامة وزيادة الفرص الاستثمارية لتكون الشريك المفضل للكيانات الاستثمارية المصرية والإقليمية الراغبة في تطوير مشرعات عقارية وترفيهية بمواصفات عالمية على أرض مصر بما يدعم في النهاية مخططات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة والمستدامة.

كما أسست "ميدار" مجموعة من الشركات الخدمية لخدمة قاطني المدن المملوكة لميدار والمستثمرين وفق أعلى مستويات الجودة، وهم شركة CTRL وهي الشركة المسئولة عن إدارة المرافق، وشركة النقل والمواصلات WAYZ وشركة CIRCUIT لتوزيع الكهرباء، وكل هذه الشركات تم تأسيسها على أحدث النظم وأعلى مستوي تقني، بشكل يؤكد انفرادنا بتأسيس شركات تابعة لنا لتقديم خدمات متفردة للسكان والمستثمرين جنباً إلى جنب.

المزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://midar.org/