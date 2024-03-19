حركة فتح تستنكر استهداف القائمين على توزيع المساعدات فى غزة

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استنكر نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية صبري صيدم، بشدة، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية، القائمين على توزيع المساعدات على أهالي قطاع غزة.



وقال صيدم ـ في تصريح لقناة (القاهرة) الإخبارية الثلاثاء ـ إن "الاحتلال الإسرائيلي يسعى - بكل الطرق - لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وذلك من خلال عرقلة إدخال المساعدات بشكل متعمد واستهداف القائمين على توزيعها قبل تسليمها إلى أهالي غزة".



وشدد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، محذرا - في الوقت نفسه - حكومة الاحتلال من عواقب محاولات تفنيد الحق الفلسطيني وإقامة الدولة.