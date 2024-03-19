اليوم السابع
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تموين المنيا يضبط 240 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

الثلاثاء، 19 مارس 2024 11:57 ص
تموين المنيا يضبط 240 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق جانب من الحملات
المنيا-حسن عبد الغفار

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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط 240 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ بضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح عبدالباسط عبدالنعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات  أسفرت خلال اليومين الماضيين عن ضبط173مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز جاءت بواقع 11مخالفة بمركز العدوة، و١٥ مغاغة، و16 بني مزار، و30 سمالوط، و24مركز المنيا، و31 ملوي، و16ديرمواس، و65مخالفة في مجال متابعة الأسواق، جاءت بواقع مخالفة بمركز مغاغة، وأخرى بالعدوة و10بمركز المنيا، و36 أبوقرقاص، و13 ملوي، و4 بمطاى، بالإضافة إلي مخالفتين في مجال متابعة المواد البترولية بمركز بني مزار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
 







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