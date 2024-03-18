محافظ المنوفية: تحرير 549 محضرا تموينيا وضبط 217 طن مواد غذائية

المنوفية - محمد فتحى

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ، تمكنت من تحرير 549 محضر تمويني خلال حملاتها التفتيشية الموسعة على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار ثلاثة أيام متتالية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، وتنوعت تلك المخالفات ما بين 311 محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية، وتحرير 238 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر.

وأوضح أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، إلى أنه من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها، تحرير محضر جنح السادات ضد صاحب مخزن سلع غذائية بحوزته 190 طن سمسم بدون مستندات مجهول المصدر، ومحضر جنح ضد صاحب محل مواد بناء بحوزته 10 طن أسمنت مجهول المصدر بمركز ومدينة قويسنا، فيما تم تحرير محضر جنح منوف ضد صاحب معمل ألبان بحوزته 20 طن ملح طعام بدون مستندات مجهول المصدر.

وتضمنت المحاضر تحرير 3 محاضر جنح شبين الكوم أحدهما ضد صاحب مخزن مواد بناء بحوزته 10 طن أسمنت، والثاني ضد صاحب محل بيع أدوات كهربائية بحوزته 100 لوحة عدادات كهرباء ، والآخر ضد صاحب مخزن سلع غذائية بحوزته 2 طن بن ، جميعهم بدون مستندات مجهولة المصدر ، كما تم تحرير محضر جنح أشمون ضد صاحب مخزن مواد بناء بحوزته 4 طن ونصف جبس بدون مستندات ، بالإضافة إلى محضرين جنح تلا أحدهم ضد صاحب محل بيع اسمدة زراعية بحوزته 3 طن أسمدة زراعية ، والآخر ضد صاحب محل بيع أعلاف بحوزته 2 طن نخالة بدون مستندات مجهول المصدر .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على متابعته اليومية نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، لضمان توافر السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.