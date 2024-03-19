تداول 20 آلف طن بضائع عامة ومتنوعة و932 شاحنة بموانىء البحر الأحمر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 20000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 932 شاحنة و523 سيارة، وشملت حركة الواردات 9000 طن بضائع، 446 شاحنة و517 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 486 شاحنة و6 سيارة.

وتغادر ميناء سفاجا اليوم أربع سفن وهي الحرية2، امل، دليلة وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية2 و دليلة، كما شهد ميناء نويبع تداول 2200 طن بضائع و339 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، اور وسينا، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة OCEAN وعلى متنها 5500 طن ردة والسفينة SEA WAVE وعلى متنها 430 سيارة بوزن 900 طن قادمة من جدة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1216 راكب بموانيها.

