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تداول 17 الف طن و1028 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الإثنين، 18 مارس 2024 11:37 ص
تداول 17 الف طن و1028 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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 أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر،  أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1028 شاحنة و102 سيارة.
 
وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 567 شاحنة و91 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 461 شاحنة و11 سيارة.
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس وتغادر السفينتين دليلة والحرية2 فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين الحرية2 ودليلة  وغادرت السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس.
 
وتم تداول 2500 طن بضائع و 265 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وسينا،  وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1385 راكب بموانيها.
 
 
 






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