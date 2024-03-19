بعد كيت ميدلتون.. صورة جديدة للعائلة المالكة تثير جدلا.. جارديان تكشف التفاصيل

اكتشفت إحدى وكالات الصور العالمية أن صورة أخرى لعدد من أفراد العائلة المالكة البريطانية تم تحسينها رقميا من المصدر، بعد أيام من إصدار خمس وكالات صور دولية وزعت في البداية صورة لأميرة ويلز كيت ميدلتون بمناسبة عيد الأم.
وفقا للجارديان قامت Getty Images بتعليق صورة ثانية، تم التقاطها فى بالمورال فى أغسطس 2022 وأصدرها قصر باكنجهام في 21 أبريل من العام الماضى بمناسبة عيد ميلاد الملكة الراحلة الـ 97، تظهر الملكة إليزابيث محاطة بأحفادها.
وقال متحدث باسم Getty: "قامت الشركة بمراجعة الصورة المعنية ووضعت ملاحظة المحرر عليها، تفيد بأن الصورة تم تحسينها رقميًا في المصدر".
تم التقاط صورة الملكة إليزابيث الثانية وعائلتها قبل أسابيع من وفاتها. ويقف أحفادها السيدة لويز ماونتباتن وندسور وجيمس، إيرل ويسيكس، أبناء دوق ودوقة إدنبره، فى الخلف. وأمامهم لينا تيندال، ابنة مايك وزارا تيندال والأمير جورج والأميرة شارلوت، الأبنان الأكبران لأمير وأميرة ويلز وإيلا فيليبس ابنة بيتر فيليبس والأمير لويس، أصغر أبناء أمير وأميرة ويلز وعلى يمين الملكة ميا تيندال، وهى تحمل طفلها لوكاس تيندال، وعلى يسارها سافانا فيليبس.
ومن بين التناقضات، في الصورة وجود خط عمودي لا يتطابق فيه قماش تنورة الملكة الراحلة، وظل داكن خلف أذن الأمير لويس، ورقعة سوداء صغيرة مماثلة خلف ياقة قميص الأمير جورج.
وأثارت الصورة التي التقطها أمير ويلز لكاثرين وأطفالها الثلاثة، وهي أول صورة للأميرة يتم تداولها منذ خضوعها لعملية جراحية فى البطن فى يناير الماضى، تكهنات على مواقع التواصل الاجتماعى.
وبعد أن سحبت وكالات التصوير الصورة فعليًا، أصدرت الأميرة بيانًا شخصيًا مقتضبًا قالت فيه: "مثل العديد من المصورين الهواة، أقوم أحيانًا بإجراء تجارب التحرير. أردت أن أعرب عن اعتذاري عن أي ارتباك تسببت فيه الصورة العائلية التي شاركناها بالأمس. أتمنى أن يكون كل من يحتفل بعيد الأم سعيدًا جدًا."
تم نشر الصورة في وقت غمرت فيه نظريات المؤامرة حول مرضها وغيابها وسائل التواصل الاجتماعي، وكان الهدف من الصورة طمأنة الجمهور على شفاءها، لكنها جاءت بنتائج عكسية، مما أدى إلى أشغال الادعاءات بأنه كان من الممكن تزويرها.
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