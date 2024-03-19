انهيار أجزاء بعقار فى حى وسط الإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهد حي وسط بمحافظة الإسكندرية، انهيار أجزاء من عقار من الداخل بمنطقة كامب شيزار ، دون وجود إصابات بين المواطنين ,واتخاذ الإجراءات اللازمة ،وتشكيل لجنة لمعرفة سبب الانهيار.

البداية عندما تلقت تغرفة عمليات محافظة الإسكندرية اخطارا من غرفة عمليات حي وسط يشير إلى انهيار جزئى بعقار كائن بشارع طيبة بمنطقة كامب شيزار التابعة لحي وسط الاسكندرية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ومسؤولي حي وسط رفقة رجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث ،وتبين وقوع انهيار جزئي لأحد العقارات من الداخل دون حدوث أي إصابات أو وفيات ، تبين أن العقار مأهول بالسكان مكون من 4 طوابق علوية وطابق أرضي وأن السكان غادروا المنزل قبل انهياره، وأن الانهيار وقع من الداخل بالأجزاء الخاصة بالمطابخ والحمامات، وتحرر محضر بالواقعة ، والتحقيق مع مالك العقار ، وطلب تقرير هندسي عن حالة العقار .



