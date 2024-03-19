انطلاق فعاليات الدورة الرمضانية للمديريات الخدمية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انطلاق فعاليات الدورة الرمضانية فى نسختها السابعه والتى أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالشرقية متمثلة فى الإدارة العامة للرياضة فى ألعاب " خماسى كرة القدم - تنس الطاولة - الشطرنج " والتى اقيمت فعالياتها بالصالة المغطاة بالزقازيق، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ والمهندس محمد الصافى السكرتير العام لمحافظة الشرقية والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة ووكلاء الوزارة ومديرى المديريات.

تهدف الدورة إلى نشر ثقافة الممارسة الرياضية فى إطار من الروح الرياضية بين جميع الفرق المشاركة من العاملين بالمديريات بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

بدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الوطنى، وتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ محمد سامى عضو مركز شباب الغار ثم فقرة للابتهالات الدينية مقدمة من الشاب حامد أمين عضو مركز شياب الزقازيق بحرى، أعبقها فقرة غنائية قدمها فريق كورال مركز شباب صفط الحنة، وعرضا رياضيا للكاراتية، وفقرة التنورة والفنون الشعبية لفريق مركز شباب الزقازيق بحرى، كما شاركت أندية الفتاة والمرأة بمعرض للمنتجات الحرفية واليدوية من نتاج ورش العمل لأندية الفتاة والمرأة بالشرقية، قدم الاحتفالية الدكتور عمر حجازى معاون وكيل الوزارة للرياضة والمتحدث الإعلامى للمديرية والطليعة سما السيد عضو مركز شباب صفط الحنة.

وخلال كلمته أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالدور الذى تقوم به مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، من تنظيم الفاعليات والأحداث والأنشطة المتنوعة بالمحافظة، وموجها الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على المجهودات المبذولة فى قطاع الشباب والرياضة، ومعطيا سيادته إشارة البدء لافتتاح الدورة الرمضانية فى نسختها السابعة.

كما قام محافظ الشرقية، بالمرور على لاعبى مركز تنس الطاولة، ولاعبى الشطرنج، مشيدا بالمواهب المتميزة لمديرية الشباب والرياضة فى مختلف القطاعات والأنشطة.

واختتمت الإحتفالية بمباراة إستعراضية فى خماسى كرة القدم، بمشاركة معالى المحافظ، ووكلاء الوزارة - مديرى المديريات الخدمية، اتسمت بالروح الرياضية بين جميع المشاركين.

تأتى هذه الفعالية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية.