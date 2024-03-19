اليوم السابع
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"الوطنى الكردستانى" بالعراق: ملتزمون بموعد انتخابات برلمان الإقليم 10 يونيو

الثلاثاء، 19 مارس 2024 11:25 ص
"الوطنى الكردستانى" بالعراق: ملتزمون بموعد انتخابات برلمان الإقليم 10 يونيو برلمان كردستان ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

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أكد الاتحاد الوطنى الكردستانى فى العراق، اليوم الثلاثاء، التزامه بموعد إجراء انتخابات برلمان الإقليم، معتبرًا إياها أفضل وسيلة لتعزيز الديمقراطية.

وقال المتحدث باسم الاتحاد سعدى أحمد بيرة - فى بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" الفضائية - إن "الاتحاد الوطني الكردستاني ملتزم بموعد إجراء انتخابات برلمان كردستان العراق في 10 يونيو المقبل، كما قرره رئيس إقليم كردستان".

وأضاف المتحدث أن "الاتحاد الوطني يعتقد أن انتخابات برلمان كردستان أفضل وسيلة لتعزيز الديمقراطية وتجاوز هذه المرحلة المتأزمة على المستوى الداخلي والمنطقة بشكل عام".

وتابع أن "تفعيل برلمان كردستان مهم لتنفيذ المهام القانونية والرئيسة ومعالجة المشاكل والعراقيل التي تواجه جماهير شعب كردستان".

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق قد أعلن، أمس الاثنين، عدم مشاركته في انتخابات برلمان كردستان "لمخالفتها القانون"، معتبراً أن قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة "غير دستورية".







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