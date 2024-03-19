الملك تشارلز الثالث يظهر في وستمنستر بعد شائعات حول صحته

الملك تشارلز الثالث شوهد وهو يغادر قلعة وندسور متجها نحو مقر إقامته في وستمنستر اليوم الثلاثاء لأول مرة بعد شائعات عن صحته ووفاته، بحسب وسائل إعلام بريطانية.

وقالت مجلة time: "شوهد الملك تشارلز الثالث وهو يغادر قلعة وندسور ويصل إلى كلارنس هاوس في لندن صباح اليوم".



ونفى المكتب الصحفي لقصر باكنجهام الشائعات حول وفاة الملك تشارلز الثالث ، ملك بريطانيا تشارلز الثالث، عن 75 عاما.



وجاء هذا النفي بعد تداول بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي نسب إلى القصر وفيه أن الملك تشارلز الثالث توفي مساء الأحد بصورة مفاجئة عن 75 عاما.

وفي وقت لاحق انتشرت صور ومقاطع مصورة تظهر تنكيس العلم البريطاني فوق القصر، ليتبين أيضا أنها صورة قديمة التقطت عند وفاة الملكة إليزابيث الثانية عام 2022.



وانتشرت أخبار في وقت سابق عن تلقي هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إخطارا بضرورة "التأهب" لإعلان من العائلة المالكة في أي لحظة، إلا أن الهيئة لم تصدر تأكيدا عن الموضوع.



ومن المعروف أنه قبل الإعلانات الكبرى، يحذر قصر باكنجهام وسائل الإعلام للتأهب، ومثال على ذلك الإعلان عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان فبراير الماضي والذي تم إخطار بعض المراسلين به.

تم تشخيص إصابة الملك تشارلز الثالث بالسرطان عن عمر يناهز 75 عاما، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية لتضخم البروستاتا. بدأ العلاج في العيادات الخارجية.



لم يتم الكشف عن نوع السرطان المحدد، ولكن تم التأكد من أنه ليس سرطان البروستات.



على الرغم من التشخيص، من المتوقع أن يواصل الملك تشارلز الثالث دوره الدستوري، بما في ذلك التوقيع على القوانين وغيرها من الأعمال الحكومية، دون أي تأثير على الإدارة اليومية للحكومة البريطانية.