اليوم السابع
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المشدد 3 سنوات لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

الثلاثاء، 19 مارس 2024 04:26 م
المشدد 3 سنوات لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج سجن - أرشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ا..م" و"هـ. م"و" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما ، كما عاقبت المتهم الأول بالحبس 3 أشهر بتهمة إحراز سلاح بدائرة مركز سوهاج.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار  أحمد عبد المنعم محمود غانم وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم وإبراهيم مرتضى بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

 

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز  سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى  الأفيون المخدر  بدائرة المركز وترويجه على عملائهما وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من قطع الأفيون كانت معدة للبيع ، كما تم ضبط سلاح بحوزة المتهم الأول، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.







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