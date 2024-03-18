اليوم السابع
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السجن 5 سنوات لمتهم بالتعدى على شخص بسلاح أبيض وإحداث عاهة له بسوهاج

الإثنين، 18 مارس 2024 04:31 م
السجن 5 سنوات لمتهم بالتعدى على شخص بسلاح أبيض وإحداث عاهة له بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج،  اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ه.ظ" بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بالتعدى على المجنى عليه "م.ع" وإحداث عاهة مستديمة له بدائرة مركز جرجا.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليها مفاده قيام المتهم بإلتعدى عليه بسلاح أبيض في عينه مما  احداث عاهة مستديمة بنسبة 25%، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.






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