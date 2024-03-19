المجلس القومى للمرأة يطلق صفحة رسمية لتلقى الشكاوى والاستفسارات من السيدات

كتب محمود راغب

أطلق المجلس القومي للمرأة صفحة رسمية لمكتب شكاوى المرأة على موقعى (فيسبوك – انستجرام) بعنوان "مكتب شكاوى المرأة 15115"، والتى تهدف إلى توضيح اختصاصات المكتب ودوره في حل المشاكل القانونية والاجتماعية والنفسية التى تواجه المرأة المصرية، ومساعدتها في الحصول على حقوقها من خلال فروع المكتب في محافظات الجمهورية، إلى جانب التوعية بحقوق المرأة المصرية القانونية في كافة المجالات.

كما توضح الصفحة طرق التواصل مع المكتب للحصول على الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات، سواء من خلال الاتصال على الخط المختصر 15115 أو من خلال المقابلة الشخصية في فروع المكتب الـ 27 بالمحافظات، أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 01007525600.

هذا وتستقبل الصفحة الرسمية للمكتب الشكاوى والاستفسارات المختلفة من الجمهور، والتى سيتم الرد عليها من خلال المتخصصين .

وتشمل اختصاصات المكتب 12 اختصاص وهي :( مسائل الاحوال الشخصيه (الولايه علي النفس)- مسائل الاحوال الشخصيه (الولايه علي المال)-جرائم العنف والتمييز والحرمان- جرائم تقنية المعلومات -جرائم الاتجار في البشر- الهجرة غير الشرعية-طلبات تنفيذ الاحكام- شكاوى العمل- استحقاق المواريث -خدمات الحكومة والاوراق الثبوتية-الحقوق الاجتماعية و الاقتصاديه و الثقافيه -الدعم النفسي والمشورة الأسرية- الشكاوي الاستثنائيه)



ويمكن الوصول إلى الصفحة على الفيسبوك عبر الرابط التالي:







