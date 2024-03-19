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بعد إزالة جهاز التنفس الصناعى..

اللاعب أحمد رفعت يستعد لمغادرة العناية المركزة ووضعه تحت الرعاية الطبية

الثلاثاء، 19 مارس 2024 07:20 م
اللاعب أحمد رفعت يستعد لمغادرة العناية المركزة ووضعه تحت الرعاية الطبية اللاعب أحمد رفعت
الإسكندرية - أحمد الزغبى

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قالت مصادر مطلعة بالمستشفي التي يتلقي بها اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر والمنتخب الوطني علاجه بها بمحافظة الإسكندرية، إنه جري تجهيز غرفة خاصة للاعب لخروجه من العناية المركزة، وذلك بعد فصل جهاز التنفس الصناعى واستعادته الوعى بشكل جزئى.

كانت المستشفى التى يعالج بها، أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، أعلنت فصل جهاز التنفس الصناعي عن اللاعب واستعادته للوعي بشكل جزئي.

وكتب حساب المستشفى: تم بحمد الله فصل جهاز التنفس الصناعى عن اللاعب أحمد رفعت ، كم تم استرداد الوعي بشكل جزئي، ولكن حتى الأن لايزال اللاعب تحت الملاحظة الطبية الدقيقة حتى تستقر كافة الأمور الطبية.

وأكد المصدر، أن أحمد رفعت فى تحسن مستمر وإن كان بطيئاً، مؤكداً أن هناك ارتفاع فى درجة الوعى، واللاعب يتفاعل مع الأطباء عندما يتحدثون إليه فى الوقت الذى يتم فيه تقليل الأدوية المهدئة لجعله فى حالة سبات.

 







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اخبار اليوم




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