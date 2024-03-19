السحور مجانا.. مبادرة شبابية في حي المناخ ببورسعيد (فيديو)

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مساء أمس الاثنين، لمبادرة شعبية قام بها شباب في حي المناخ بمحافظة بورسعيد، لتقديم السحور مجاناً، للأسر الأولى بالرعاية.

نظم مجموعة من الشباب في حي المناخ بمحافظة بورسعيد، مبادرة لتقديم وجبة السحور مجاناً للأهالي الأولى بالرعاية، مقدمين الفول والزبادي والخبز وبعض الأنواع من الجبن.

وأشاد أهالي بورسعيد، بالمبادرة التي نظمها الشباب القائمين عليها، مما دفع بعض رجال الأعمال بالتبرع لزيادة عدد الوجبات التي يتم تقديمها يومياً.

كما حرص شباب الحي، على إدخال البهجة والسرور على الأهالي من خلال الإضاءات المختلفة التي تم تعليقها والزينة الرمضانية.



وتشهد محافظة بورسعيد، إنتشار للزينة الرمضانية في شتى الأحياء ومدينة بورفؤاد، من الأشكال المختلفة والأحجام المتباينة للفوانيس والزينة وغيرها.