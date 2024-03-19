السجن المشدد 15سنة لشقيقين لاتهامهما بالشروع فى قتل شخص بشبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، ووكيل النيابة مروان مؤمن محمود، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لشقيقين اتهامهم بالشروع في قتل شخص، وذلك علي إثر خلافات سابقة بينهما، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 3618 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3223 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "أحمد ع أ"، وشقيقه "إبراهيم ع أ"، لأنهما في يوم 26 / 1 / 2023، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، شرعا في قتل المجني عليه "محمد يوسف أحمد علي" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله إثر خلافات سابقة فيما بينهما.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أشهرا سلاحين ناريين غير مششخنين - فردين خرطوش وأطلقا صوبه أعيرة نارية قاصدين إزهاق روحه فأحدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي كادت أن تودي بحياته الا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادته فيه الا وهو ومداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنهم أحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين "فردين خرطوش"، كما أحرزا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازتها أو إحرازها.