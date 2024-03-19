اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 مارس 2024 09:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اتهام رئيس البرازيل السابق بتزوير بيانات التطعيم ضد كوفيد 19

الثلاثاء، 19 مارس 2024 08:28 م
اتهام رئيس البرازيل السابق بتزوير بيانات التطعيم ضد كوفيد 19 الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو
أ ش أ

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اتهمت الشرطة البرازيلية، بشكل رسمي، الرئيس السابق جايير بولسونارو بتزوير بياناته بشأن تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ما يفتح الباب أمام إمكانية مواجهته تهما جنائية أمام المحكمة العليا.


وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الثلاثاء أن وزارة الصحة لديها معلومات بأن بولسونارو قد حصل على جرعة اللقاح في 19 يوليو 2021 في مدينة "سان باولو"، ولكن التحقيقات وجدت أنه كان في العاصمة برازيليا في ذلك اليوم.


كان بولسونارو - الذي تولى رئاسة البلاد في الفترة من عام 2019 وحتى 2022 - قد صرح علنا مرارا بأنه لن يتلقى اللقاح المضاد لكوفيد-19، وكان يقلل من خطورة الوباء.







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كوفيد 19

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وباء كورونا




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