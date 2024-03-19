انطلاق المسابقة الكبرى لحفظة القرآن الكريم برعاية التحالف الوطنى بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

أعلن النائب محمد جمال الجارحي، أمين عام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الفيوم، أن التحالف أطلق المسابقة الكبرى للقرآن الكريم بمشاركة 1427 متسابقا ومتسابقة من كل قرى ومراكز محافظة الفيوم، وتضم المسابقة ثلاث مستويات (حفظ القرآن الكريم كاملاً، حفظ 20 جزءًا، حفظ 10 أجزاء).

ويدير المسابقة لجان تحكيم متخصصة من كبار العلماء والقراء والأئمة والوعاظ من الأزهر الشريف والأوقاف بالمحافظة.

وسيحصل الفائزون بالمراكز الأولى على رحلات عمرة وجوائز مالية قيمة، بالإضافة إلى تكريمات متنوعة للمتسابقين المتميزين في التلاوة وأصحاب القدرات الخاصة في حفظ وفهم القرآن الكريم.

وكانت أمانة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بمحافظة الفيوم، عن مواعيد واماكن اجراء اكبر مسابقة لحفظة القران الكريم، التي تضم كل قرى ومدن المحافظة.

وتجري المسابقة في كل مراكز المحافظة أيام 8، 9، 10 رمضان، في مركز اطسا تجري المسابقة بقاعة نقابة المعلمين، ويبلغ عدد المتقدمين من مركز اطسا 22 بنين ، ، 79 بنات ، وفي مركز سنورس، بلغ عدد المتقدمين من البنات 89 متسابقة، ومن البنين 280 متسابقا، وفي مركز طامية بلغ عدد المتقدمين 40 متسابقا من البنين، 98 من البنات.

اما في مدينة ومركز الفيوم تجري المسابقة فبلغ عدد المتسابقين من البنين 143 متسابقا، ومن البنات 376 متسابقة، وفي مركز يوسف الصديق بلغ عدد المتسابقين من البنين 58 متسابقا ومن البنات 152 متسابقة، وتجري المسابقة في مركز ابشواي بلغ عدد المتقدمين 23 متسابقا من البنين و76 متسابقة من البنات.

يذكر أن المسابقة تجري في ثلاثة أقسام القسم الأول حفظة 10 أجزاء وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لهذا القسم عبر شبكة الإنترنت 106 من البنين، و256 من البنات، وتقدم لنفس القسم بمستندات ورقية من البنين 117 متسابقا، ومن البنات 270 متسابقة.

فيما تقدم للقسم الثاني من المسابقة، حفظة 20 جزءا عن طريق شبكة الإنترنت من البنين 77 متسابقا، ومن البنات 226 متسابقة، فيما تقدم للمسابقة في نفس القسم بمستندات ورقية من البنين 41 متسابقا، ومن البنات 166 متسابقة.

وتقدم إلى القسم الثالث من المسابقة، حفظة القرآن الكريم كاملا، عن طريق شبكة الإنترنت من البنين، 26 متسابقا، ومن البنات 71 متسابقة، وتقدم إلى نفس القسم بمستندات ورقية من البنين 24 متسابقا، ومن البنات 72 متسابقة، ليبلغ إجمالي المتقدمين للمسابقة في كل الأقسام بنين وبنات 1427 متسابقا ومتسابقة.