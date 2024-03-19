إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أستقبل مستشفى سوهاج الجامعى 4 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم وذلك على إثر وقوع مشاجرة بدائرة مركز سوهاج بسبب خلافات الجوار تم ضبط المشاركين في المشاجرة وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة والحالة العامة مستقرة.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز سوهاج قام الطرفين بالتعدى على بعضهم البعض مما نتج عنه إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات وصول أن المشاجرة بين طرف أول ص . ج 36 سنة مزارع مصابا بكسر في الجمجمة وتم نقله للمستشفى الجامعة ونجلة عمه ب . أ 37 سنة ربة منزل غير مصابة.

وبين طرف ثان ه . ع 66 سنة مزارع، ونجله س ه 27 سنة مزارع، " مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بسبب خلافات الجيرة، وتم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهم تبادلا الإتهامات فيما بينهم بتعدى كل طرف على الأخر بسبب خلافات الجوار تم إتخاذ الغجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.

يذكر أن مستشفى طما المركزى شمال محافظة سوهاج أستقبل قبل ذلك 4أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم على إث وقوع مشاجرة بينهم بسبب خلافات بين الطرفين.

كانت الاجهزة المعنية قد تلقت بلاغا من مستشفى طما المركزى يفيد بوصول يفيد بوصول 4 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع مشاجرة وتم تقديم العلاج اللازم لهم.

وتبيين من خلال الفحص عقب الإنتقال والمعاينة وقوع مشاجرة بين طرف أول ح . ع . ج . 62 سنة عامل ويقيم بناحية قرية التل الزوكى مصاب بجرح بالساق اليسري وكدمه وتورم بالساعد الأيسر وتم عمل أشعة و تبين إصابته بشرخ بعظمة الزند اليسري وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعى، وي . ح . ع . ج 20 سنة مصاب بجرح أعلى الشفه من الناحية اليسري وجرح بفروه الراس الناحيه اليمنى خلف الأذن اليمني وسحجه أعلي الحاجب الأيمن وسحجات متفرقه في الوجه وبالرقبه واليد اليسرى.

وبين طرف ثان ع. ع . 19 سنة يقيم بناحية قرية التل الزوكى مصاب بسحجات بفروة الرأس، وج . ع . ف 23 سنة مصاب بسحجات بفروة الرأس، وم ز ع . ف 27 سنة ويقم بذات العنوان غير مصاب تم الفصل بين طرفى المشاجرة وتبين أن سب المشاجرة خلافات الجوار،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها حول الواقعة.