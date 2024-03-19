أول أيام الربيع.. الأرصاد: ارتفاع طفيف ومؤقت بدرجات الحرارة الأربعاء والخميس

كتب محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع خلال يومى الأربعاء والخميس أول أيام فصل الربيع، ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع مع يوم الأربعاء أن تسجل القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 17 درجة، وشمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 13 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 15 درجة.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 14.