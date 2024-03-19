أمطار وشبورة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من الثلاثاء 19 مارس 2024 إلى الأحد 24 مارس 2024، وذلك بعد حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى شهدتها البلاد الساعات الماضية .

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :



- الثلاثاء 19 مارس 2024

يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبري مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أمطار متوسطة بنسبة حدوث (50% تقريبا)

على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية قد تكون رعدية أحياناً على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تمتد خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.



- الأربعاء 20 مارس والخميس 21 مارس:

ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

- الأربعاء 20 مارس 2024

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- الخميس 21 مارس 2024

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة حدوث (30%تقريبا).

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة .

-الجمعة 22 مارس والسبت 23 مارس 2024.

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- الأحد 24 مارس 2024

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة .