أسباب تؤدي لجفاف الجسم غير قلة شرب الماء .. تعرف عليها

كتبت فاطمة خليل

يعد الجفاف حالة شائعة وتعتمد في الغالب على عوامل أخرى بخلاف شرب الماء، ومن هذه العوامل الدواء، ومقدار التعرق، وما إذا كنت مريضًا أم لا، وبحسب الخبراء فإن أكثر من 60% من جسمك يتكون من الماء، ويساعد الماء على المساعدة في عملية الهضم، وتليين المفاصل، وإفراز اللعاب، وتوصيل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، وينظم درجة حرارة الجسم، ويوازن جميع العناصر.

وفقا للدراسات، يجب عليك شرب ما لا يقل عن 6-8 أكواب من الماء لترطيب الجسم، ومع ذلك، هناك العديد من الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى الجفاف ولذلك، من المهم الانتباه إلى العلامات التي تشير إلى عدم شرب كمية كافية من الماء.

يشير الجفاف من الناحية الطبية، إلى خلل في التوازن بين كمية الماء التي يتناولها الجسم ومخرجاته، مما يؤدي إلى انخفاض إجمالي محتوى الماء في الجسم.

في حين أن عدم تناول كمية كافية من الماء هو السبب الرئيسي لجفاف الجسم إلا أن هناك عدة عوامل أخرى يمكن أن تساهم في الجفاف

أسباب الجفاف غير قلة الماء

هناك بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى إصابتك بالجفاف بخلاف نقص الماء، وتشمل:

التعرق الزائد

التعرق يمكن أن يسبب فقدان السوائل والمعادن وإذا لم تشرب كمية كافية من الماء لتعويض ما فقدته، فقد يؤدي ذلك إلى الجفاف.

يمكن أن يؤدي النشاط البدني المكثف، أو الطقس الحار، أو الحمى إلى التعرق الغزير، مما يتسبب في فقدان كمية كبيرة من السوائل إذا لم يتم تعويضها بشكل كافٍ.

الاسهال

يمكن أن تسبب أمراض الجهاز الهضمي فقدان السوائل من خلال الإسهال والقيء، مما يؤدي إلى الجفاف.

عدم توازن المعادن فى جسمك

على الرغم من أهمية الماء، إلا أنك تحتاج أيضًا إلى الحصول على معادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم وكلوريد المغنيسيوم - من الفواكه والخضروات، يوصي الخبراء بتناول الأطعمة مثل الموز والتفاح التي تساعد على ترطيب الجسم وتوفير المعادن الأساسية التي تنظم وظيفة الأعصاب والعضلات، وتدفق الدم، ووظيفة الدماغ.

كثرة التبول

تؤدي الحالات الصحية مثل مرض السكري أو استخدام مدرات البول إلى زيادة إنتاج البول، مما يؤدي إلى استنزاف السوائل والجفاف.

الإفراط فى شرب القهوة أو الصودا

الإفراط في استهلاك المشروبات مثل القهوة والمشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين، يمكن أن يكون له تأثير مدر للبول، مما يسبب لك التبول مما يؤدي إلى المزيد من الجفاف.

الحمى

إن ارتفاع درجة حرارة الجسم، المرتبط عادة بالعدوى، يمكن أن يزيد من متطلبات السوائل ويؤدي إلى الجفاف إذا لم يتم الحفاظ على تناول كمية كافية من السوائل".

الحروق

يمكن أن تسبب الحروق الواسعة فقدان السوائل من خلال الجلد التالف، مما يؤدي إلى الجفاف واختلال توازن المعادن، مما يتطلب عناية طبية فورية وإنعاش السوائل.

عوامل ترتبط بالعمر

الرضع والأطفال وكبار السن معرضون بشكل خاص للجفاف بسبب انخفاض الإحساس بالعطش لديهم.

