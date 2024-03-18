15 معلومة ببيان النيابة العامة تكشف تفاصيل حريق استوديو الأهرام

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

أصدرت النيابة العامة، منذ قليل، بيانًا صحفيًا للكشف عن تفاصيل التحقيقات في حريق استوديو الأهرام ، عرضت خلاله 15 معلومة هامة بالقضية، وجاءت كالتالي:

* النيابة العامة رصدت فجر أمس السبت، نشوبَ حريقٍ هائلٍ ب "استوديو الأهرام" بدائرة قسم شرطة العمرانية.

* انتقل فريق من أعضاء النيابة لمعاينة مسرح الحادث.

* تبين أن قطعة أرضٍ محفوفة بالأشجار والنخيل المحترقة، بها ثلاثة مبانٍ قد احترق معظمها.

* ⁠ أسفرت المعاينة عن امتداد الحريق إلى عشرة عقارات مجاورة، تضم ست وأربعين وحدة سكنية.

* ⁠تسع عشرة وحدة سكنية منها محترقة كليًا، وباقي الوحدات محترقة جزئيًّا.

* ⁠سألت النيابة العامة أفراد الأمن المكلفين بحراسة الاستوديو وعددًا من العاملين به.

* ⁠أفراد الأمن شهدوا جميعًا بأن الحريق قد اندلع بأحد أبنية الاستوديو الخشبية، ولم يلبث إلا أن امتد لباقي أرجائه وما يحيط به.

* ⁠ انتقل فريق النيابة إلى مستشفى الهرم وسألت عددًا من مصابي الحادث البالغ عددهم تسعة.

* ⁠ندبت النيابة العامة خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الحادث ورفع الآثار منه لبيان سبب اندلاع الحريق، ومدى وجود شبهة جنائية فيه.

* ⁠أمرت النيابة بتشكيل ثلاث لجان متخصصة لتحديد الأضرار والخسائر الناتجة عن الحريق.

* ⁠اللجنة الأولى من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وكلية الهندسة بجامعة القاهرة والإدارة الهندسية بمحافظة الجيزة، لمعاينة مسرح الحادث وبيان ما لحقه والعقارات المجاورة له، من خسائر وأضرار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح.

* ⁠اللجنة الثانية من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة لمعاينة النخيل والأشجار بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه.

* ⁠اللجنة الثالثة من قطاع الحماية المدنية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية.

* ⁠كلفت النيابة العامة الشرطة بحصر المتضررين من جراء الحادث، كما طلبت تحرياتها حول الواقعة.

* ⁠جار استكمال التحقيقات وسؤال المصابين.