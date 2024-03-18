يوم الطبيب المصرى الـ46.. 197 عاما على إنشاء مدرسة الطب بقصر العينى

كتبت آية دعبس

يوافق اليوم الإثنين، الذكرى الـ46 على الاحتفال بيوم الطبيب المصري، وكانت نقابة الأطباء قد اختارت يوم ‏18 مارس من كل عام، حيث يوافق هذا اليوم، يوم إنشاء مدرسة الطب بقصر العينى عام ‏1828 ليكون عيدا للطبيب، وفيه يتم تكريم رموز المهنة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة وشهداء المهنة وعدد من الإعلاميين والصحفيين البارزين فى مناقشة قضايا الصحة خلال العام الماضى سواء على شاشات الفضائيات او فى الصحف الورقية او المواقع الإلكترونية.

وترجع ذكرى يوم الطبيب إلى تاريخ 18 مارس 1827، يوم افتتاح أول مدرسة للطب بأبو زعبل منذ 197 سنة، وتم نقل مدرسة الطب لقصر العينى باشا فى سنة 1837 وهى أول مدرسة للطب فى مصر وفى الشرق الأوسط وفى أفريقيا، حيث عهد محمد على باشا الكبير إلى الطبيب الفرنسى أنطوان كلوت بك‏، بإنشاء المستشفى العسكرى الكبير ومدرسة الطب فى ‏( أبو زعبل)‏ عام ‏ 1826، ولم يكن فى مصر طبيب مصرى مؤهل، بل كان الطب السائد هو الطب الشعبى،‏ وكان الحلاقون والحجامون هم الذين يباشرون العمليات والجراحية.

وانتقل المستشفى إلى قصر أحمد العينى فى عام‏1837، وخلال عشر سنوات تخرج فى مدرسة الطب‏420 ‏ طبيبا وبعد ثمانية عشر عاما كان عدد الخريجين‏1500 ‏ طبيب‏، ترجموا ما يزيد على الثمانين كتابا‏ ,‏ وطبع من كل كتاب ألف نسخة فى مطابع بولاق، وأرسلت نسخ من هذه الكتب إلى اسطنبول والجزائر ومراكش وتونس وسوريا والعراق وإيران .

انضمت مدرسة الطب إلى الجامعة المصرية في‏1925 ‏ ووافق البرلمان فى ‏1928 ‏ على ميزانية إنشاء مستشفى فؤاد الأول ‏(‏المنيل الجامعى الآن)‏ وسميت المدرسة كلية طب قصر العينى ‏,‏ وفى عام‏1929 ‏ انتخب مجلس الكلية بالإجماع على بك إبراهيم(‏على باشا فيما بعد)‏ كأول عميد مصرى للكلية وأنشئت كلية طب الاسكندرية عام‏1940 ‏ على أكتاف أساتذة قصر العيني،‏ ثم افتتحت كلية طب العباسية

عام ‏1947‏ وكانت تابعة لجامعة القاهرة، ثم أصبحت تتبع جامعة عين شمس فى عام‏1950 وتوالت التوسعات لإنشاء الجامعات وكليات الطب فى مختلف المحافظات تدريجيا، من هنا كان يوم الطبيب الذى يأتى فى ‏18‏ مارس من كل عام، يوم انشاء مدرسة الطب فى عام‏1828، وكان شعار أول عيد للطبيب عام ‏1979‏ كان «سنبنى قصر العينى » وتم فعلا بناء قصر العيني.