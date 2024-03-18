وفاة شاب من الفيوم إثر سقوطه من أعلى سقالة أثناء عمله

الفيوم - رباب الجالى

توفى الشاب "على محمد ديب الدالي" مقيم بقرية بعبش التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم إثر تعرضه لحادث سقوط من علو أثناء عمله بالقاهرة، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة جاء مفاده تلقيها إشارة من مرفق الإسعاف بورود بلاغاً من الأهالى بسقوط شاب من أعلى سقالة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين بالفحص أن الشاب من دائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم ويدعى "على محمد ديب" 30 سنة ويعمل فى المعمار.

نقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة إحدى المستشفيات تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى امرت بتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من استخراج تصريح الدفنة ومباشرة التحقيق.

وسادت حالة من الحزن الشديد على أهالى قرية بعبش التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم عقب انتشار خبر وفاة الشاب.

وقال: عيد الدالى ابن خال المتوفى أن "علي" يبلغ من العمر 30 عاما وكان يعمل فى مجال المعمار وأثناء عمله سقط من أعلى سقالة فارتطم بالأرض لافظا أنفاسه الأخيرة فى الحال.

وأضاف أن "علي" رحمه الله، كان من خيرة شباب القرية وكان محبوب لدى الجميع ويتمتع بالسيرة الطيبة ورحل عنا فى أيام شهر رمضان المبارك وتحديداً فى أيام الرحمة، ودعى للمتوفى بأن يحتسبه الله من الشهداء وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يلهمنا الصبر والسلوان.