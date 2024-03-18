اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 مارس 2024 02:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط لصوص يسرقون الهواتف ومتعلقات المواطنين بالقاهرة

الإثنين، 18 مارس 2024 01:23 م
ضبط لصوص يسرقون الهواتف ومتعلقات المواطنين بالقاهرة كلبش - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة القليوبية) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل شركة لبيع قطع غيار السيارات كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى وكذا (دراجة نارية- فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار - 5 هواتف محمول "قاموا بشرائهم من متحصلات واقعة السرقة) وصرف باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية. 
 
أسفرت الجهود عن ضبط عنصر إجرامى لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة".. وبمواجهته إعترف بإرتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه. 
 
 






سرقة

جرائم سرقة

عقوبة السرقة

اخبار الحوادث




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة