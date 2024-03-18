وزارة العمل: توعية فى مجال السلامة والصحة المهنية بالقطاع الصحى بالقاهرة

كتبت آية دعبس

قالت وزارة العمل، أن مديرية العمل بمحافظة القاهرة نظمت ندوة توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية، بمشاركة 22 طبيب وممرض وممرضة وإداري، بمستشفى بدر الجامعي بمدينة بدر، وذلك لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، وشرح موضوعات خاصة بتأمين بيئة العمل وسلامة العاملين، وتوعية جميع الحاضرين بالندوة بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتقييم المخاطر وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها ومواجهة الأزمات والكوارث،وذلك استكمالًا لما بدأته المديرية من سلسلة الندوات فى هذا المجال، الندوة تناولت مفهوم وأهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، وكيفية تأمين بيئة العمل فى القطاع الصحي ، حيث المرضى والمترددين للحفاظ على سلامتهم والعمال، كما تناولت خطط الإخلاء فى حالات الطوارئ بالمستشفيات .

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، فى تقريره للوزارة ان تلك الندوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت فى مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة، والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعن المخاطر في بيئة العمل،وأضاف مدير المديرية أنه حاضر فى الندوة الكيميائية سوسو محمد صبري مدير منطقه مصر الجديده المهنية، وثناء على مكتب السلامة والصحة المهنية ببدر حول المخاطر في بيئة العمل ، كما أكد ايضاً على إستمرار المديرية والمكاتب التابعة لها فى القيام بدورها التوعوي فى كافة المنشآت بمختلف القطاعات من أجل توفير مناخ عمل آمن ومستقر فى ظل الجمهورية الجديدة .

كما شاركت مديرية العمل بمحافظة الأقصر في فعاليات الاحتفالية التي نظمتها منطقة وعظ الأقصر الأزهرية ، في الاحتفال بذكرى تأسيس الأزهر الشريف ، حيث شهدت قاعة مؤتمرات الأزهر الشريف بمنطقة وعظ الأزهرية ، احتفالية مشيخة الأزهر الشريف واليوم السنوي للأزهر الشريف، والذي يواكب تأسيس الجامع الأزهر في 7 رمضان 361 هجرية و972 ميلادية ، وذلك بحضور محمد عبدالفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر نائباً عن المحافظ، ولفيف من القيادات التنفيذية والكنيسة ، وقيادات الأزهرالشريف، والمعاهد والجامعة والأوقاف ، وذلك فى إطار حرص المديرية على المشاركة فى الفعاليات المجتمعية والقيام بمهامها المنوطة بها فى التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة لخدمة أبناء المحافظة والمقيمين فيها .

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك المشاركة تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتعزيز سبل التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والدولية لخدمة أبناء المحافظات ، خاصة فيما يخص مهام المديريات من التدريب المهنى والتشغيل وتوفير فرص العمل للشباب ، وكذلك نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، والمشاركة فى الفعاليات والأحداث للتعريف بدور المديريات فى خدمة المواطنين ، وأضاف مدير المديرية أن الفعاليات بدأت بكلمة مسجلة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والذي تقدم فيها بالتهنئة لجميع الحضور بحلول شهر رمضان المبارك سائلاً المولى عز وجل أن يعيده علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات ، كما ألقي الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام وعظ الأقصر الأزهرية كلمة تحت عنوان دور الأزهر الشريف في نشر الفكر الإسلامي وتصحيح المفاهيم ، ومؤكداً فيها على أن الأزهر الشريف مقصداً لطلبة العلم من كافة أنحاء العالم ، كما أن الاحتفالية تعقد كل عام فى ذكرى تأسيس وافتتاح الجامع الأزهر أحد أهم معاقل العلم والعلماء وقبلة الطلاب من أكثر من 100 دولة على مستوى العالم باعتباره الهيئة العلمية الكبرى التي تحافظ على تراث الإسلام والحضارة الإسلامية.