هدى عبد الحميد الأم المثالية.. أم شهيد للشرطة لعام 2024

كتب مدحت وهبة

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أسماء الأمهات المثاليات لعام 2024 على مستوى الجمهورية، وكرمت هدى عبد الحميد حسانين النويهى، 72 عاما، أرملة، وأم شهيد للشرطة عن عام 2024، وهى والدة الشهيد نقيب كريم رفعت محمد شوقى بركات.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن قد أكدت حرص الوزارة على تكريم الأمهات المثاليات علي مستوى الجمهورية وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يرعى هذا الحدث بنفسه إعلاءً لقيمة المرأة والأم، وتقديراً لدورها في حماية وبناء الوطن، مشيرة إلى أن مصر تحتفل كلها بالمرأة المصرية، التي رأت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة غير مسبوقة، و تعيش عصرها الذهبي.