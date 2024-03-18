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هدى عبد الحميد الأم المثالية.. أم شهيد للشرطة لعام 2024

الإثنين، 18 مارس 2024 01:46 م
هدى عبد الحميد الأم المثالية.. أم شهيد للشرطة لعام 2024 هدى عبد الحميد الأم المثالية للشرطة
كتب مدحت وهبة

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أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أسماء الأمهات المثاليات لعام 2024 على مستوى الجمهورية، وكرمت هدى عبد الحميد حسانين النويهى، 72 عاما، أرملة، وأم شهيد للشرطة عن عام 2024، وهى والدة الشهيد نقيب كريم رفعت محمد شوقى بركات.
 
وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن قد أكدت حرص الوزارة على تكريم الأمهات المثاليات علي مستوى الجمهورية وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يرعى هذا الحدث بنفسه إعلاءً لقيمة المرأة والأم، وتقديراً لدورها في حماية وبناء الوطن، مشيرة إلى أن مصر تحتفل كلها بالمرأة المصرية، التي رأت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة غير مسبوقة، و تعيش عصرها الذهبي.
 
 
هدى عبد الحميد الأم المثالية للشرطة
هدى عبد الحميد الأم المثالية للشرطة
 






وزارة التضامن

أسماء الأمهات المثاليات 2024 هدى عبد الحميد الام المثالية للشرطة لعام 2024

أسماء الأمهات المثاليات 2024

أسماء الأمهات المثاليات

مسابقة الأمهات المثاليات 2024

الأم المثالية للشرطة عام 2024



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