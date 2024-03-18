من 20 إلى 60 ألف جنيه رسوم ترخيص نقل المخلفات الخطرة

كتبت منال العيسوى

نقل المخلفات من مكان لآخر يحتاج لموافقات بيئية، ولا سيما إن كانت هذه المخلفات تصنف ضمن المخلفات الخطرة التى يحظر تداولها إلا من خلال بعض الإجراءات، على رأسها الإجراءات المرتبطة بالحصول على تراخيص نقل المخلفات الخطرة، والاشتراطات الخاصة والرسوم، التى يتم دفعها للعمل فى عملية نقل المخلفات الخطرة سواء داخل المحافظة أو من محافظة لأخرى أو بين المحافظات بشكل عام .

حددت وزارة البيئة عبر الموقع الرسمى لها، ضمن خطة الوزارة لتطبيق قانون تنظيم وإدارة المخلفات التى يشرف عليها جهاز المخلفات الصلبة،و النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، أن الرسوم التى يتم دفعها للعمل فى عملية نقل المخلفات الخطرة سواء داخل المحافظة أو من محافظة لأخرى، تتراوح قيمتها من 20 إلى 60 ألف طبقا للمنطقة التى يتم النقل منها أو اليها .

ومن الاشتراطات الخاصة باصدار موافقات أنشطة المخلفات الخطرة، يمكن للموافقة على نشاط نقل المخلفات الخطرة للشركات والمنشآت التى تقدم خدمات جمع ونقل المخلفات الخطرة والتخزين والدفن الصحي.

وهناك بعض المستندات المطلوبة للحصول على موافقة نشاط نقل المخلفات الخطرة، يتم تقديم صور من الرخص وبيانات المركبات التى تمتلكها المنشأة، وموافقة جهاز شئون البيئة الصادرة للشركة مالكة النشاط من جهاز شئون البيئة، وموافقة جهاز شئون البيئة للنشاط المطلوب الموافقة عليه من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وترخيص الموقع المقام عليه النشاط من المحافظة المختصة (نشاط المعالجة/ التخلص النهائى، والسجل التجارى للشركة مالكة المشروع، والبطاقة الضريبية للشركة مالكة المشروع.