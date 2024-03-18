من القاهرة لسيناء.. ضبط مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

نجحت الداخلية في ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة طيبة)، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقة- كمية من المواد البترولية وضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا)، وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقة) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (322 ألف جنيه تقريباً).

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن (الإسكندرية ، شمال سيناء) قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم .. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ، وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام).و ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة رمانة بشمال سيناء ، وبحوزتهما (350 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35 كيلو جرام). وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة(3,850 مليون جنيه).