مفوض الأونروا: المجاعة في غزة لم تحدث من قبل وإسرائيل منعتنى من زيارة معبر رفح

كتب : أحمد جمعة

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن الأزمة فى غزة غير عادية، حيث سقط الآلاف من المدنين والأطفال، كما أن المجاعة لم تحدث من قبل، كما تزايدت احتياجات الأطفال للمواد الغذائية خلال شهر واحد.

وأكد المفوض العام للأونروا خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى مع سامح شكري، وزير الخارجية، والمنعقد اليوم الإثنين، فى القاهرة، أنه تم تدمير 150 منشأة تابعة للوكالة، و40 شخصًا قتلوا، وأكثر من 1000 آخرين أصيبوا فى قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى تدهور متوقع فى البيانات التى ستصدرها الوكالة عن المجاعة داخل القطاع.

وأعلن فيليب لازارينى المفوض العام لوكالة الأونروا، إنه كان من المقرر أن يزور معبر رفح، اليوم، ولكن تم إبلاغه من الجانب الإسرائيلى بإلغاء تصريح دخوله.

من جانبه أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن مصر تدعم المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وإدارة الوكالة ولابد من استمرار عملها الانساني، مشيرا إلى أن أى فعل يؤدى لتقويض الوكالة غير مقبول لان ذلك يعرض حياة الآلاف للخطر.

وثمن شكري، فى مؤتمر صحفى مشترك اليوم الاثنين مع فيليب لازارينى المفوض العام لوكالة (الأونروا)، شجاعة موظفى الأنروا فى مواصلة تقديم المساعدة والإغاثة للسكان فى قطاع غزة أثناء القصف والتدمير والإفتقار إلى الوسائل المعينة الأساسية.

ورحب شكري، بالتنسيق بين مصر ووكالة الاونروا، متعهدا ببذل قصارى الجهود لمساعدتها، قائلًا: نقدر الدور الذى أطلع به المفوض العام بالأونروا وإلتزامه المعنوى لمواصلة المسئوليات الهامة لهذه المنظمة، ومصر تدعم المفوض العام بصورة كاملة وإدارته للمنظمة والعاملين ونثنى على عملهم المثالى وتمويل الأونروا ينبغى أن يستمر.