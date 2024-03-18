مطبخ الخير.. "صناع الحياة" تجهز 1000 وجبة إفطار للصائمين ضمن التحالف الوطنى

سوهاج محمود مقبول

تواصل مؤسسة صناع الحياة عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى دعمها للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، بمحافظة سوهاج من خلال العديد من الأنشطة والخدمات المتنوعة التي تقدمها المؤسسة خلال الشهر الكريم.

وواصل متطوعو صناع الحياة بمحافظة سوهاج أنشطة مطبخ الخير بالمحافظة من خلال 6 مطابخ متفرقة بالمحافظة، لإنتاج ألف وجبة ساخنة يوميا يتم توزيعها على أهالينا من المحتاجين والأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة.

وخلال شهر رمضان المبارك تستهدف مؤسسة صناع الحياة مصر، إنتاج 350 ألف وجبة من 33 مطبخا في 17 محافظة، بجانب تسليم الكراتين الغذائية لـ 200 ألف مستفيد في جميع المحافظات.

ولم تكتف المؤسسة خلال الشهر الكريم بتوزيع الوجبات الساخنة والكراتين الغذائية، حيث تشمل المساعدات خلال شهر رمضان استفادة 5000 أسرة من كسوة رمضان والعيد بتكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليون جنيه.

كما تشمل أنشطة المؤسسة خلال شهر رمضان مساعدات طبية ومشروعات صغيرة بجانب عمل 3000 جلسة غسيل كلوي لأكثر من 164 مريضا.